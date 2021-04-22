Авиакомпанию «Ангара» оштрафовали за 6-часовую задержку рейса

Авиакомпанию «Ангара» оштрафовали на 20 тысяч рублей за задержку на 6 часов авиарейса по маршруту «Чита-Чара», сообщает в четверг Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

– Авиакомпания «Ангара» привлечена Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю к административной ответственности за несвоевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в договоре (билете), - говорится в сообщении прокуратуры.

Основанием для возбуждения административного дела явился инцидент, произошедший в ноябре 2020 года, когда 43 пассажира рейса «Чита-Чара» из-за решения руководителя авиапредприятия ожидали вылета более 6 часов.