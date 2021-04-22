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Число самозанятых на AliExpress утроилось в 2021 году

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С начала года количество продавцов маркетплейса в статусе самозанятых граждан выросло в три раза — сейчас на платформе их около 3 тысяч. AliExpress работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 года — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП.

Самый большой оборот от продаж самозанятым продавцам на AliExpress приносят товары для дома и сада. Затем идут спорттовары, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения. В отличие от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед самозанятыми стоит ряд ограничений: в частности, закон разрешает им продавать только продукцию собственного производства, не подакцизную и не подлежащую маркировке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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