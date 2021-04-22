Количество выданных в начале года автокредитов выросло на 12%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в I кв. 2021 года 184 тыс. автокредитов.

За март россияне взяли 74 тыс. кредитов на покупку автомобиля – за всю историю банковского сектора большее количество кредитных автомобилей было продано лишь в июле 2020 года (75 тыс.).

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных за I кв. 2021 г. автокредитов, наибольший рост выдач автокредитов был в:

Новосибирской обл. (+40%),

Калужской обл. (+29%),

Иркутской обл. (+25%).

Сокращение выдач – в:

Пермском крае (-1%),

Волгоградской обл. (-2%),

Татарстане, Башкортостане и Самарской области (по -3%).

– Количество выданных автокредитов показывает высокие темпы роста на фоне нескольких факторов. Во-первых, сократился дефицит, который ранее сильно сдерживал автокредитование, – в салоны завезли автомобили почти всех брендов. Во-вторых, спрос со стороны населения вырос на фоне опасений ослабления рубля и дальнейшего роста цен на автомобили. В-третьих, начинает действовать сезонный фактор, так как часть потребителей предпочитает покупать автомобиль именно весной, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.