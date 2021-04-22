Количество выданных в начале года автокредитов выросло на 12%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в I кв. 2021 года 184 тыс. автокредитов.
За март россияне взяли 74 тыс. кредитов на покупку автомобиля – за всю историю банковского сектора большее количество кредитных автомобилей было продано лишь в июле 2020 года (75 тыс.).
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных за I кв. 2021 г. автокредитов, наибольший рост выдач автокредитов был в:
- Новосибирской обл. (+40%),
- Калужской обл. (+29%),
- Иркутской обл. (+25%).
Сокращение выдач – в:
- Пермском крае (-1%),
- Волгоградской обл. (-2%),
- Татарстане, Башкортостане и Самарской области (по -3%).
– Количество выданных автокредитов показывает высокие темпы роста на фоне нескольких факторов. Во-первых, сократился дефицит, который ранее сильно сдерживал автокредитование, – в салоны завезли автомобили почти всех брендов. Во-вторых, спрос со стороны населения вырос на фоне опасений ослабления рубля и дальнейшего роста цен на автомобили. В-третьих, начинает действовать сезонный фактор, так как часть потребителей предпочитает покупать автомобиль именно весной, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.