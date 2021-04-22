Введение закона о финансовой ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда ускорят

Вопросам экологии был посвящен один из блоков Послания Президента, сообщают в администрации области.

Собственники таких предприятий должны нести ответственность за ущерб, нанесенный природе, и участвовать в его ликвидации, сказал Владимир Путин.

– Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счёт природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности, – сказал глава государства.

Напомним, в 2020 году единым исполнителем работ на промышленной площадке «Усольехимпрома» было определено предприятие Госкорпорации «Росатом» – ФГУП «Федеральный экологический оператор». Оно же стало единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.