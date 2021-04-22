В Иркутской области 26 дорог предложили включить в опорную федеральную сеть

Среди предложенных участков 12 федеральных и 14 региональных автодорог, сообщает ТАСС.

В частности, это самая короткая дорога из областного центра на Байкал Иркутск – Листвянка (Байкальский тракт) протяженностью 70 км. Она была построена в начале 1960-х годов. В 2015-2017 годах реконструировали два участка тракта, добавив полосы и сделав развязки.

Оставшийся участок остается двухполосным и требует реконструкции, так как дорога не справляется с растущим потоком транспорта – в будни по ней проходит более 10 тыс. автомобилей в сутки, в выходные – свыше 20 тыс.

Для включения в опорную сеть также предложены трассы, которые являются частью транспортно-логистических коридоров, обеспечивающих большие объемы грузовых и пассажирских перевозок в национальной или международной транспортной системах. В Иркутской области это участки федеральных автодорог Новосибирск – Иркутск, Иркутск – Улан-Удэ – Чита, трасса "Вилюй" и Култук – Монды – граница с Монголией.