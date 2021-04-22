Брат бизнес-леди, организовавшей контрабанду леса, обвиняется в даче взятки

По версии Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина предложил 500 тыс. рублей главе экономической безопасности Тайшетского района.

По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная, что в отношении его сестры сотрудниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте проводятся следственные мероприятия, направленные на установлении ее причастности к контрабанде лесоматериалов, в январе 2021 года предложил взятку в сумме 500 тыс. рублей старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Тайшетского ЛО МВД России на транспорте за непривлечение сестры к уголовной ответственности, а также непроведение дальнейших проверок.

2 февраля 2021 года на одной из городских парковок в районе железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский после передачи денежных средств был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что ранее Иркутская таможня сообщила на официальном сайте о задержании бизнес-леди по подозрению в контрабанде свыше 3600 кубометров древесины неизвестного происхождения из России в Китай на сумму около 32 млн рублей.