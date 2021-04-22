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Путин призвал снизить долговое бремя регионов

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Президент поручил Правительству РФ до 1 июля подготовить предложения по повышению самостоятельности субъектов РФ, сообщают в администрации области.

– Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, – сказал Владимир Путин. 

Также до 2029 года будут реструктуризированы бюджетные кредиты, взятые регионами в прошлом году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. До оглашения послания срок возврата таких кредитов предполагался до конца первого полугодия 2021 года. 

– Реструктуризация бюджетных кредитов – для нас очень важная тема, потому что в прошлом году мы привлекли восемь миллиардов рублей. Эти средства были направлены на первоочередные социально значимые расходы, связанные с предотвращением распространения COVID-19, а также с ликвидацией федеральной ЧС в территориях области, пострадавших от наводнения в 2019 году, – прокомментировал эту часть Послания Президента губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

В настоящее время общий объем государственного долга Иркутской области составляет 29,7 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов – около 14,9 млрд рублей. Доля коммерческих займов по отношению к собственным доходам областного бюджета – 8,7% 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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