Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального прошел в Иркутске

В нем приняли участие 500 человек, сообщает Irk.ru.

Участники несанкционированного митинга прошли по улице Ленина до скульптуры Бабра, скандируя свои требования. Митингующие просили освободить оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии.

К участникам обратился представитель городской администрации и напомнил о незаконности проведения мероприятия.

После горожане двинулись дальше и завершили свою акцию около 20:30 в 130-м квартале. Иркутян сопровождала полиция. Публичных задержаний или столкновений граждан с правоохранительными органами не было, провокаций ни с одной из сторон не наблюдалось.

До начала митинга иркутский штаб Навального сообщил о задержании шестерых активистов, а после мероприятия – об аресте блогера из Улан-Удэ Дмитрия Баирова, который вёл прямую трансляцию с шествия в Иркутске. Митинги также прошли в Ангарске и Братске.