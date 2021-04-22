Новости

Послание президента оценили в 400 млрд рублей

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - это в следующем году», – передает цитату министра Интерфакс.

Силуанов отметил, что эти меры не несут инфляционных рисков.

«Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», – заявил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Послание Федеральному собранию -2021. Главное
Послание Федеральному собранию. Главное
Путин поручил представить новые меры по поддержке бизнеса
Путин заявил об открытии 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании