Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса

Глава Сбербанка считает третью волну коронавируса в России вероятной, но полагает, что по силе она уступит двум предыдущим. Ее глубина будет определяться темпами вакцинации, сообщил он в интервью РБК.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — сказал Герман Греф.

В то же время, по оценкам Сбербанка, эта волна должна быть значительно ниже, чем та, что была осенью, не говоря уже о весне прошлого года, пояснил Греф, добавив, что ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации и от того, насколько будет сформирован коллективный иммунитет.

По его словам, по обеспечению вакцинации в России «сейчас вышли на хороший уровень». «Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60-70 млн человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно», — пояснил он.