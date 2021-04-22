Банк «Открытие» продолжает расширять партнерскую сеть

Банк в апреле реализовал проект по объединению банкоматных сетей с двумя новыми партнерами – Московским Индустриальным банком и СКБ Приморья «Примсоцбанк», сообщают в пресс-службе компании.

Теперь держатели карт «Открытия» могут снимать наличные на условиях домашних тарифов более чем в 33 тысячах банкоматов по всей России. В объединенную сеть входят также банкоматы Альфа-банка, ВТБ, Райффайзенбанка, ПСБ, Газпромбанка, Совкомбанка, БКС банка, РГС банка, Росбанка, банка «Зенит», банка «Уралсиб», СКБ-банка, ЮниКредит банка, банка «Русский стандарт» и банка «Веста».

Воспользоваться сервисом могут держатели дебетовых карт всех платежных систем, выпускаемых банком «Открытие». Лимит на снятие денежных средств зависит от тарифного плана и категории карты.

«Услуга получения наличных денежных средств – одна из самых востребованных среди клиентов банков. Мы продолжаем расширять партнерскую банкоматную сеть, чтобы предложить держателям наших карт не только привлекательные ценовые условия по продуктам, но и сделать обслуживание в банке максимально простым и комфортным. Сегодня банкоматы «Открытия» или банков-партнеров располагаются в удобной транспортной доступности и есть в каждом районе», – отметил Александр Дынин, вице-президент, директор департамента эквайринга банка «Открытие».