Недельный чек россиян пошел в рост вслед за расходами

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 12 по 18 апреля 2021 года недельный чек россиянина составил 619 рублей: на 2,3% (14 рублей) выше, чем на прошлой неделе и на 10,3% (58 рублей) выше, чем за этот же период в 2020 году.

Если сопоставить текущее значение недельного чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 3,0% (18 рублей).

Небольшой рост недельного чека объясняется волатильностью. Динамика против 15-й недели 2020 года обусловлена значительными сдвигами потребления из-за карантинных мер.