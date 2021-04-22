Выставку разбитых автомобилей провели в Ангарске

Правоохранители показали последствия аварий студентам Ангарского автотранспортного техникума, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Лекционное занятие с практической демонстрацией последствий дорожно-транспортных происшествий провела старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, рассказав о наиболее трагичных случаях, произошедших за последний год в городе и районе.

В связи с потеплением и появлением на дорогах любителей двухколесных транспортных средств, основной акцент во время мероприятия был сделан на показ разбитых мотоциклов и скутеров, а также на неукоснительное соблюдение ПДД при их управлении.

Студенты своими глазами увидели, что осталось от машин и мотоциклов после смертельных аварий, сделав выводы об уровне защищенности каждого участника дорожно-транспортного происшествия.

Мероприятия такого рода в ГИБДД планируется проводить на регулярной основе для студентов, учащихся автошкол и рабочих коллективов.