Иркутская область вошла в ТОП-20 регионов России по активности подачи заявок на конкурс «Лидеры России»

812 заявок поступило от Иркутской области на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщают в пресс-службе проекта.

Иркутская область вошла в ТОП-20 регионов России по активности подачи заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России», заняв 17 место во всероссийском рейтинге, и стала третьей по активности жителей от Сибирского федерального округа. Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» на сайте ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа поступило 35,55% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,48%). Далее идут Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

В СФО по числу заявок на конкурс «Лидеры России» лидируют Новосибирская область (1344 заявки), Красноярский край (1114 заявок) и Иркутская область (812 заявок).