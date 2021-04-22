Иркутская нефтяная компания в 2021 году направит 80 млн руб. на социальные проекты Иркутской области

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и правительство Иркутской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год. Общая сумма социальной помощи территориям региона составит 80 млн рублей.

Основные проекты компании будут реализованы в трех муниципальных районах – Усть-Кутском, Катангском и Киренском. В частности, более 32 млн рублей будет направлено в Усть-Кутский район, где компания реализует основные проекты. Компания профинансирует ремонт, покупку мебели и оборудования для социальных объектов (школы, детский сад, больницы, дома культуры), окажет поддержку ветеранским, национально-культурным организациям, общинам коренных малочисленных народов севера, спортивным объединениям.

«Развитие территории присутствия является одним из приоритетов компании. Поддержка социальных проектов – традиция для нас», – отметил заместитель генерального директора ИНК Евгений Милов.

«Иркутская нефтяная компания – это хороший пример для всего бизнес-сообщества. Компания не только вносит весомый вклад в формирование консолидированного бюджета, но и активно участвует в поддержке социальной сферы, культуры, образовательных и экологических программ Приангарья», – отметила министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь.

Традиционно ИНК поддерживает масштабные культурные события: международный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», поэтический и книжный фестиваль «Поэзия на Байкале», культурные акции «Северный десант», «Тотальный диктант», «День Ч» и ряд других образовательных проектов.

Полный перечень социальных мероприятий, реализуемых в Иркутской области, размещен на сайте ИНК в разделе «Безопасность, общество, экология».