Более пятисот новых участников присоединились к «Школе 21» от Сбера

В кампусах «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера — стартовали новые волны обучения. Это означает, что более пятисот абитуриентов в Москве и Казани успешно прошли все этапы отбора и стали новыми участниками «Школы 21».

Более 1500 абитуриентов приняли участие в зимних отборочных этапах — «бассейнах» — четырёхнедельных интенсивах по программированию, которые участники проходят на территории кампусов «Школы 21» и по итогам которых зачисляются на основное обучение. Всего состоялось по два «бассейна» в каждом кампусе.

Больше половины участников младше 27 лет, треть — в возрасте от 28 до 50 лет, один участник — в возрасте 55 лет. При этом доля девушек остаётся высокой для ИТ-индустрии — 22%. Более половины учащихся — жители российских регионов, есть представители иностранных государств: Алжира, Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Кении, Киргизии, Литвы, Марокко, Монголии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эквадора.

В этом году, несмотря на ситуацию с пандемией, в «Школе 21» выросло число участников из регионов Российской Федерации на 20%. На сегодняшний день в «Школе 21» представлено 66 регионов среди участников.

В «Школе 21» в Казани есть свой бесплатный хостел, интерьер которого, так же как и кампуса, украшен современными художниками стрит-арта. Сегодня там временно проживает одна треть участников. Несмотря на ускоренные дедлайны по обучению для проживающих в хостеле, спрос на него всегда высокий, и, как результат, его участники всегда в лидерах по прогрессу обучения.

Благодаря инновационному подходу в обучении, участники «Школы 21» за несколько месяцев обучения становятся востребованными ИТ-специалистами. Сейчас на стажировках находится более 600 участников «Школы 21», и среди компаний-работодателей есть такие, как Сбер, Яндекс, Тинькофф, РЖД, Газпром, Сколково, «Сибур», «Озон», «Авито», Российская государственная библиотека, Andersen и другие.

Светлана Инфимовская, директор «Школы 21»:

– Сегодня мы счастливы приветствовать пятьсот новых участников нашей школы, которые только начинают свой динамичный путь в ИТ. Мы наблюдаем повышенный спрос на участников "Школы 21" в Москве и Казани, поэтому этим летом откроет свои двери новый кампус в Новосибирске, который традиционно считается центром науки. Летний набор в "Школу 21" уже открыт во все три кампуса, и мы уверены, что обеспечим самые высокие стандарты обучения, индивидуальный подход и творческую атмосферу 24/7. В «Школе 21» регулярно проводятся хакатоны: SberCloud.Advanced Hacking, международный Junction, IT-GOD с участием Департамента ИТ Сбера, и хакатон с Российской государственной библиотекой (РГБ). Например, в хакатонах IT-GOD и РГБ пятеро казанских участников одержали победу и трое из них получили предложения о работе.

Уже летом этого года в «Школе 21» ожидаются первые выпускники, которые сформируют своё комьюнити и будут способствовать развитию «Школы 21» в дальнейшем.

Айрат Хасьянов, руководитель казанского кампуса «Школы 21»:

– Всё больше участников "Школы 21" выходят на стажировки. Мы начинаем получать положительную обратную связь от работодателей. Сегодня "Школа 21" в Казани хорошо известна в области подготовки ИТ-специалистов. Запуск новой волны — это с нетерпением ожидаемое событие. Я искренне желаю нашим новым участникам найти в "Школе 21" своё призвание, быстрее выйти на стажировку и исполнить свои заветные мечты.

Стать участником «Школы 21» просто. Образование, опыт работы, знание английского языка и результаты ЕГЭ не имеют значения. Единственное ограничение — возраст от 18 лет. Уже сейчас идёт набор на летние отборочные испытания — «бассейны», для участия в которых необходимо зарегистрироваться на сайте «Школы 21» — 21-school.ru. Первый «бассейн» в Москве пройдёт с 14 июня по 9 июля, в Казани — с 21 июня по 16 июля.