Райффайзенбанк снижает ставку льготной ипотеки до 5,69%

Райффайзенбанк вновь снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,69%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.
«Мы всегда стремимся дать клиентам простое решение жилищного вопроса, поэтому даже несмотря на повышение ключевой ставки, рады предложить выгодные условия, — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — При этом ипотека в Райффайзенбанке — это не только удобные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита».
Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве,
Подробнее можно узнать на raif.ru.