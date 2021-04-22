МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

Это как KINO, только KION, пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

– Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом – это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС, который закрепит связь с брендом и со всей экосистемой МТС на уровне эмоций, – говорит он.

KION за счет доступа к данным МТС претендует стать уникальным по уровню комфорта, стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя. Теперь контент будет подстраиваться под образ жизни пользователя, а не наоборот.

Коротко о кинотеатре: