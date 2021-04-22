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МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

Это как KINO, только KION, пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев. 

– Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом – это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС, который закрепит связь с брендом и со всей экосистемой МТС на уровне эмоций, – говорит он.

KION за счет доступа к данным МТС претендует стать уникальным по уровню комфорта, стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя. Теперь контент будет подстраиваться под образ жизни пользователя, а не наоборот. 

Коротко о кинотеатре:

  • Более 200 ТВ каналов
  • Тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов.
  • Собственные оригинальные фильмы и сериалы
  • Новый формат контента – киносторис – это собственная технологическая разработка, которая позволит зрителю выбрать как смотреть контент: в формате фильма, сериала или логически разделенными эпизодами по 10-15 минут
  • Уже до конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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