МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

Это как KINO, только KION, пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.
– Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом – это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС, который закрепит связь с брендом и со всей экосистемой МТС на уровне эмоций, – говорит он.
KION за счет доступа к данным МТС претендует стать уникальным по уровню комфорта, стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя. Теперь контент будет подстраиваться под образ жизни пользователя, а не наоборот.
Коротко о кинотеатре:
- Более 200 ТВ каналов
- Тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов.
- Собственные оригинальные фильмы и сериалы
- Новый формат контента – киносторис – это собственная технологическая разработка, которая позволит зрителю выбрать как смотреть контент: в формате фильма, сериала или логически разделенными эпизодами по 10-15 минут
- Уже до конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.