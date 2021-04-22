Больше 60% иркутян живут от зарплаты до зарплаты

По данным онлайн-опроса, который провёл исследовательский центр сервиса Зарплата.ру с 15 марта по 15 апреля во всех регионах страны, 61% респондентов из Иркутской области не имеют возможности откладывать деньги.

48% граждан не могут копить, потому что им хватает средств только на еду и оплату жилья, 33% указывают на наличие кредитов и других финансовых обязательств, 10% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени.

Еще 15% граждан отметили, что за последний год их доход упал на 10-20%, причем женщин, потерявших в доходах, больше чем мужчин – 59% против 41%.

При этом для большинства респондентов главная мечта – это собственное жилье, его хотели бы купить 24% жителей Приангарья. Еще 20% респондентов мечтают приобрести автомобиль, 19% – сделать ремонт в квартире, 17% – накопить на отпуск, 11% – купить новый телефон последней модели.

Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 48 300 рублей. В Иркутской области средняя зарплата составляет 36 300 рублей.