Особый противопожарный режим введут в Иркутской области 1 мая

Он будет действовать в южных, западных, центральных районах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Основанием стало прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений с выпадением большого количества осадков в виде снега и мокрого снега, которые препятствуют установлению жаркой сухой погоды и повышению классов пожарной опасности в лесах.

Таким образом, особый противопожарный режим будет введен в южных, западных и центральных районах 1 мая 2021 года – на пять дней позже срока, обозначенного ранее.

На северных территориях дата введения особого противопожарного режима осталась без изменений – с 17 мая.