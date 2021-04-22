Россияне назвали лучшую мотивацию к работе

По словам экспертов, ее можно сравнить с мотивацией детей к учебе.

Почти как на работе: только вместо благодарности – похвала, вместо корпоратива – зоопарк, да и денежная мотивация, конечно, тоже присутствует. Как россияне мотивируют детей хорошо учиться, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

43% родителей поощряют успехи детей-школьников похвалой, причем 34% ограничиваются только устной мотивацией. За успехи в школе 15% родителей дарят детям подарки, 14% выдают деньги. Каждый одиннадцатый родитель (9%) за хорошую успеваемость организует для детей развлечения: поход в зоопарк, аквапарк, кино. 6% родителей балуют за пятерки сладостями и угощениями. 5% родителей условились с ребенком покупать то, что он захочет. 2% разрешают подольше играть на приставке, девайсах или смотреть телевизор.

10% родителей никак не поощряют успехи детей в школе. Среди них как те, чьи дети любят учиться и не нуждаются в дополнительной мотивации, так и те, кто считает хорошую учебу обязанностью ребенка.

Отцы чаще дают детям деньги за успехи в школе: 16% против 12% среди мам. Мамы чаще выбирают угощения (9% против 3% среди отцов) и развлечения (11 и 6% соответственно).