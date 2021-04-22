Экспонаты двух иркутских музеев будут представлены на Всероссийской платформе «Артефакт»

«Артефакт» – бесплатное приложение для смартфонов, сообщают в областной администрации.

В нём музеи страны представляют свои лучшие выставки и самые ценные экспонаты. Платформа разработана Министерством культуры РФ в рамках реализации национального проекта «Культура». Российские музеи проходят серьезный конкурсный отбор, чтобы стать участниками проекта.

В этом году в список победителей вошли два иркутских учреждения. Их сотрудники уже подготовили и направили разработчикам платформы необходимые материалы.

Специалисты платформы «Артефакт» подготовят описание каждого экспоната, сведения о его истории и уникальности на русском и английском языках, запишут аудиогиды. Будут сделаны «точки интереса», которые дают возможность получить ещё более подробную информацию об экспонатах, детально их рассмотреть. Функция дополненной реальности позволит увидеть предмет искусства до реставрации. В приложении каждую неделю появляется две-три новые выставки. Их можно изучать дома, либо использовать в непосредственно музее. С приложением «Артефакт» смартфон становится интерактивным гидом: чтобы начать экскурсию, нужно навести камеру на экспонат.