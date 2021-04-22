Почетными грамотами наградили доноров Иркутска

Мероприятие прошло в центре города, сообщают в мэрии.

За многолетнее участие в донорском движении, большой вклад в здоровьесбережение жителей Иркутска и в связи с Национальным днем донора крови Дмитрий Ружников наградил иркутян почетными грамотами мэра города. Также главный врач ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» Максим Зарубин вручил удостоверения Почетных доноров России.

В Иркутске переливание крови впервые проведено в 1932 году молодым ассистентом факультетской хирургической клиники медицинского института Николаем Мантровым. За годы работы единичные случаи сдачи крови переросли в мощное донорское движение.

Служба крови в Иркутской области соответствует самым современным требованиям. В настоящее время представляет собой единую организацию – Иркутскую областную станцию переливания крови с филиалами в Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Саянске и Усолье-Сибирском.