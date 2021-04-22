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Земельный участок в микрорайоне Зеленый передан в собственность муниципалитета

Вопрос передачи участка глава города неоднократно обсуждал с представителями Минобороны, сообщают мэрии Иркутска.

Мэр Иркутска подчеркивал, что муниципалитет готов принять в собственность объекты инженерной инфраструктуры, расположенные в микрорайоне Зеленый, уже в 2021 году.

После того, как земельный участок под жилым микрорайоном будет зарегистрирован в муниципальную собственность, появятся законные основания для планирования  в бюджете денежных средств на ремонт сетей инженерной коммуникации, строительство социальных объектов, благоустройство и другие нужды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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