Земельный участок в микрорайоне Зеленый передан в собственность муниципалитета

Вопрос передачи участка глава города неоднократно обсуждал с представителями Минобороны, сообщают мэрии Иркутска.

Мэр Иркутска подчеркивал, что муниципалитет готов принять в собственность объекты инженерной инфраструктуры, расположенные в микрорайоне Зеленый, уже в 2021 году.

После того, как земельный участок под жилым микрорайоном будет зарегистрирован в муниципальную собственность, появятся законные основания для планирования в бюджете денежных средств на ремонт сетей инженерной коммуникации, строительство социальных объектов, благоустройство и другие нужды.