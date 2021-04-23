«Чтобы жить в «Патронах Парке» не нужно быть олигархом»

Фоторассказ о загородном посёлке «Патроны Парк» продолжает серия работ Антона Климова – иркутского профессионального фотографа-документалиста, члена Союза фотохудожников РФ, преподавателя, автора курсов по созданию фотоисторий и по изучению мобильной фотографии.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Антон Климов

Работы Антона публиковались в таких изданиях изданиях, как Forbes, The Washington Post, Spiegel, Le Parisien, РБК, Lenta.ru, «Такие дела», «Медуза», «Новая газета» и других. Он - победитель конкурса «Молодые фотографы России-2016» и обладатель государственных стипендий для деятелей культуры и искусства России в 2017-м и 2019 годах. Победитель иркутского профессионального конкурса журналистов «Золотая запятая»-2020 в номинации «Лучший фотоматериал об Иркутске».

Антон Климов: «Патроны Парк» - это история про средний класс

– Я работаю по технологии документальной фотографии, то есть, в первую очередь, смотрю место, но познаю его через людей, которые там живут, или знают это место, или как-то с ним взаимодействуют. Это основа подхода.

В «Патроны Парк» моим героем оказался Сергей, и, соответственно, я познавал посёлок через быт Сергея, через внутренние устройство его дома, через коммуникацию с его семьей.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Антон Климов

И основное, что я почувствовал в этом месте, то, что в итоге снимал, – это история про средний класс, про то, что сейчас у среднего класса в Иркутске есть возможность жить на таком высоком уровне.

Заполнился такой контраст: когда мы гуляли с Сергеем и его семьей по поселку, он рассказывал, что там живут очень богатые люди, «владельцы судов-пароходов». И в то же время сам Сергей, который не относится к этой категории, вполне комфортно чувствует себя там. Получается, совсем не обязательно быть директором крупной компании или владельцем бизнеса, чтобы жить в таком месте, как «Патроны Парк». Вот, наверное, главный посыл, главная идея, главная мысль, которую я сам почувствовал, увидел и хотел передать.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Антон Климов

И совсем не необязательно, чтобы дом был с какими-то золотыми вензелями, он может быть и таким – современным и демократичным. Сергей живет в таком идеальном современном интерьере, как показывают в американских сериалах, в таких же интерьерах живут в Москве. И меня это зацепило. Как и история про ремонт: что многие вещи Сергей делал постепенно. Он рассказывал, что заезжал с семьёй в ещё не готовый дом, и даже когда я у них был, у них не всё было сделано, какие-то мелочи оставались. Для меня такой житейский, нормальный подход к делу как раз и стал разрушением стереотипа о недоступности загородного образа жизни. Оказалось, для этого не нужно быть каким-то олигархом с кучей денег. Главное – желание, что всё, что мы хотим, можно реализовать.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Антон Климов

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Антон Климов

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Антон Климов

О проекте фотовыставки «Патроны Парк»

Загородный посёлок «Патроны Парк» строится в сосновом лесу на 19-м километре Байкальского тракта. Здесь, в единении с природой, стремятся жить не только иркутяне, но и люди из разных регионов нашей страны, потому что считают посёлок красивым, атмосферным, концептуальным и современным.

«Мы искренне гордимся тем, что такой посёлок находится именно здесь – в Сибири, на берегу Байкала, и без преувеличения считаем его одним из лучших в России. С большим удовольствием о нём рассказываем и показываем, как у нас умеют строить», – говорит Лора Кузнецова, Meta_Estate_Development. – А чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашим чувствам, пригласили ведущих фотографов Иркутска, в чьи работы мы влюблены, принять участие в выставке и показать посёлок «Патроны Парк» своими глазами и камерами».