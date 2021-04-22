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В Иркутской области появится 145 центров образования «Точка роста»

Лидерами в этом году по созданию «Точек» станут Братский, Нижнеудинский и Куйтунский районы.

Cеть центров цифрового и гуманитарного профилей создается в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на обновление и модернизацию материально-технической базы образовательных организаций. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На создание этих проектов в 2019-2020 годах направлено более 140,5 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Работа по их запуску будет идти до 2025 года.

Игорь Кобзев подчеркнул, создавая «Точки роста» на территории региона, решаются вопросы развития материальной-технической базы, вовлечения педагогов и обучающихся в наставническую деятельность, представителей работодателей и социальных партеров к решению вопросов оснащения школ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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