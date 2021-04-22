ИК «Фридом Финанс» — организатор и андеррайтер выпуска облигаций ООО «ЭкономЛизинг»

ООО «ЭкономЛизинг» размещает на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей.

Организатором и андеррайтером выпуска (регистрационный номер: 4B02-03-00461-R-001P от 15.04.2021) выступила ООО ИК «Фридом Финанс». Ставка купона опреде-лена на все купонные периоды — 11,5% годовых. Продолжительность купонного пе-риода составляет 91 день, число купонных периодов — 12.

«ЭкономЛизинг» — универсальная лизинговая компания, представлена на рынке бо-лее 15 лет. Основным видом деятельности является передача объектов в финансовую аренду (лизинг/сублизинг). «ЭкономЛизинг» является крупнейшим региональным иг-роком лизингового рынка Саратовской области. Клиентами компании являются фи-нансово устойчивые, динамично развивающиеся предприятия разных отраслей эко-номики.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2020 года «ЭкономЛи-зинг» входит в топ-100 лизинговых организаций РФ (79-е место в рэнкинге). Компа-ния характеризуется высокими показателями финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности. 2 сентября 2020 года «Эксперт РА» присвоило «ЭкономЛизинг» рейтинг кредитоспособности лизинговых компаний на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

«Компания «ЭкономЛизинг» имеет огромный опыт работы на рынке лизинговых услуг, а также широкую партнерскую сеть и стабильную клиентскую базу. Этот выпуск поддержит реализацию потенциала ООО «ЭкономЛизинг» для наращивания рыночной доли компании и развития региональной сети. Мы приветствуем актив-ное развитие сегмента долгового финансирования на российском фондовом рынке и рост числа новых эмитентов и облигационных выпусков», — прокомментировал размещение облигаций Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».