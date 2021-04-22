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Новым гендиректором ИрКАЗа назначен Евгений Рапацевич

Новым генеральным директором ИрКАЗа назначен Евгений Рапацевич. Он вступил в должность с 1 марта, сообщает "Шелеховский вестник".

Евгений Рапацевич – уроженец Красноярского края, проработал 28 лет в сфере металлургии, в том числе на Саянском и Богучанском алюминиевом заводах. Свою трудовую биографию начинал электролизником 2-го разряда. Был рабочим, мастером смены, мастером-технологом, старшим мастером. Со временем его карьера пошла вверх: руководил проектами по развитию производственной системы, затем стал директором по технологии и директором по производству. В 2011 году, когда было решено возобновить строительство Богучанского алюминиевого завода, Евгения Рапацевича назначили на должность технического директора, а спустя пять лет – генерального директора БоАЗа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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