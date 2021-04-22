Названы лучшие города для командировок

В командировку хотят отправиться больше половины опрошенных.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, хотели бы жители России ездить в командировки, и какие города самые привлекательные для рабочих поездок. В опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.

Половина респондентов (50%) отмечает, что хотели бы участвовать в командировках, так как это отличная возможность наладить полезные рабочие контакты. Чуть меньше опрошенных (49%) указали, что командировочные поездки помогут им посетить больше городов и посмотреть мир. 42% жителей России уверены, что командировки повышают эффективность работы, а 39% отметили влияние рабочих поездок на карьерное развитие.

Четверть опрошенных (24%) хотели бы посещать командировки, чтобы отдохнуть от коллег, а еще 9% респондентов желают таким образом отдохнуть от семьи. В варианте «Другое» жители России чаще всего указывали, что хотели бы ездить в командировки, чтобы разнообразить рутину.