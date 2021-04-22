В Сбере выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги

Более 30% договоров аренды сейфов продлеваются клиентами Сбера дистанционно в приложении СберБанк Онлайн. К концу года доля таких сейфов увеличится до 50%. Возможность продлевать аренду сейфов онлайн СберБанк предоставил своим клиентам в сентябре прошлого года, сообщают в компании.

Как это работает?

Каждый раз перед окончанием срока аренды клиент получает в качестве напоминания пуш-уведомление на мобильный телефон. Если договор хранения оформлен на одно физическое лицо, то в этом сообщении клиент получает ссылку, которая ведёт на продление договора аренды в приложение СберБанк Онлайн. Большинство клиентов пользуются сервисом, переходя именно по этой ссылке.

Также можно продлить аренду сейфа заранее. Для этого нужно ввести в поиске слово «Сейфы» и открыть вкладку с информацией об арендованных сейфах, выбрать нужный и нажать на кнопку «Продлить». Или обратиться за помощью к голосовому ассистенту. Достаточно просто сказать: «Салют, сейфы» и ответить на вопросы помощника.

– 2020 год показал, как важно иметь доступ к продуктам и сервисам в онлайн. Прошел год с начала пандемии и за это время Сбер перевёл в онлайн многие процессы, для которых раньше требовалось приходить в офис. Аренда сейфа была одной из самых не цифровых услуг. Больше чем полгода у нас действует продление договоров аренды сейфов в приложении СберБанк Онлайн. В ближайшее время клиентам будет доступен аналогичный сервис и в web-версии. Кроме того, у нас есть полностью автоматизированные хранилища, в которых сейфы перемещаются от хранилища к клиенту и обратно роботом. После запуска сервиса дистанционного продления договора аренды клиент такого хранилища обслуживается полностью автоматически и встречается с сотрудником банка только для заключения и завершения договора аренды, – Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.