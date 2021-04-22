Сбер готов финансировать ESG-проекты на льготных условиях

Сбер готов финансировать проекты, связанные с защитой окружающей среды и решением социальных вопросов, на льготных условиях. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая в роли сомодератора сессии «Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности развития?» в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Сбер, как крупнейший финансовый институт в стране, способствует развитию ESG-трансформации регионов через "зелёное" финансирование проектов, связанных с уменьшением воздействия на окружающую среду и решением социальных вопросов. Мы готовы кредитовать бизнес на льготных условиях, чтобы способствовать решению вопросов экологии и в целом ESG-трансформации как отдельных предприятий, так и целых отраслей.

ESG-повестка для бизнеса — это не только вопрос ответственного поведения и доброй воли, но и вполне прикладной вопрос фундаментальной устойчивости и прибыльности. Чтобы реализовать обязательства перед клиентами, акционерами, сотрудниками и обществом, бизнес должен быть стабильным и устойчивым. Этому в свою очередь и способствует следование ESG-принципам.

Накануне Сбер, ВЭБ.РФ и банк «Открытие» договорились профинансировать проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла, где будет применена новая технология, которая позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа.

Со стороны государства нужны дополнительные стимулы для внедрения ESG-повестки на региональном уровне, поскольку не у всех регионов есть финансовая возможность проводить модернизацию инфраструктуры и производства в целях уменьшения экологического воздействия, пришли к выводу участники дискуссии. Кроме того, необходимо учитывать специфику каждого региона, в том числе структуру цепочек поставок и создания стоимости, а это требует более детальной проработки механизмов внедрения ESG-повестки на региональном уровне. Спикеры также сошлись во мнении, что отрабатывать такие механизмы следует в пилотных регионах, а государству — стимулировать инвестиции в ESG-трансформацию и технологии, соблюдая баланс стимулов и запретов. Кроме того, участники согласились с необходимостью усилить сотрудничество с международными экспертами для более полного соответствия российской практики международной ESG-повестке.

Сомодератором сессии выступил первый проректор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерий Катькало. В дискуссии также приняли участие Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области; Михаил Аким, член Правления Ассоциации Европейского Бизнеса, Председатель РГ АЕБ по инновациям и модернизации, профессор ВШБ НИУ ВШЭ; Наталья Зубаревич, доктор географических наук, профессор МГУ; Марко Зорге, директор муниципальной инфраструктуры, Европа, Ближний Восток и Северная Африка, Международная финансовая корпорация (Вена).

Валерий Катькало, первый проректор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы бизнеса ВШЭ:

– Сегодня острая дискуссия идёт вокруг аббревиатуры ESG. Экологические, социальные и вопросы корпоративного управления оказываются ключевыми факторами для обеспечения устойчивого развития не только компаний, но и государств, регионов, современного общества в целом. Сегодня очень быстро нарастают процессы "зелёного" бизнеса, "зелёного" финансирования. По некоторым оценкам, к началу 2021 года на мировых финансовых рынках порядка одного триллиона инвестиций были сопряжены с повесткой ESG.

В нашей стране активно разворачивается не только дискуссия, но и практические шаги в сторону ESG-трансформации. Неудивительно, что это происходит лавинообразно. Мы видим очевидные причины роста интереса к этой повестке. Это проблемы с окружающей средой, глобальное потепление, резкое обострение проблем социального и экономического неравенства. Мы находимся в самом начале этого пути, и наша дискуссия поможет сфокусироваться на очень важных для нашей страны аспектах — это стратегическое планирование, инвестиционные вопросы и развитие российских регионов в контексте ESG-вызовов.

Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера проводится впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Дискуссии пройдут с 19 по 23 апреля 2021 года. В рамках мероприятия состоится серия сессий, где топ-менеджеры Сбера, ведущие эксперты ВШЭ, а также другие представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудят актуальные вызовы для экономики и общества и поделятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов. Спикеры рассмотрят существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни, использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды российского высшего образования и здравоохранения.

Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) — крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества среди проводимых в России междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимает участие более 1700 человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и учёных, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны. Соорганизаторами конференции выступают Сбер и Высшая школа экономики.