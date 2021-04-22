ВТБ в Иркутской области оформил кредиты на 314 млн рублей по новой госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.0

Прием заявок по программе кредитования на восстановление предпринимательской деятельности в рамках Постановления Правительства №279 стартовал 9 марта, сообщают в пресс-службе ВТБ.

«Мы продолжаем поддержку регионального бизнеса и выступаем проводником господдержки компаний, которым нужна помощь. С первого дня мы начали принимать заявки по новой программе, и они продолжают поступать. Среди них – компании фитнес индустрии, туризма, общественного питания, гостиницы и кинотеатры. Мы рассчитываем, что эта работа послужит дальнейшему восстановлению компаний Приангарья», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Программа ФОТ 3.0 направлена на оказание адресной помощи бизнесу, пострадавшему от последствий пандемии. На поддержку могут рассчитывать предприятия, ранее получившие кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) на возобновление деятельности и состоящие в специальных реестрах НКО или ведущие деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки, согласно постановлению Правительства РФ № 279.

По условиям программы, процентная ставка по кредиту составляет 3%. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. В течение первых 6 месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга. Подать заявку на кредит можно по упрощенному пакету документов, возможно кредитование без залога.