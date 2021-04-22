Инфляция в марте в Иркутской области составила на 0,78%

В группе продовольственных товаров в марте по прежнему лидирует плодоовощная продукция, однако рост цен на нее немного замедлился, сообщает Иркутскстат.

Цены на капусту белокочанную выросли на 12,8%, картофель – 10,4%, свеклу – 9,3%, зелень – 6%, морковь – 5,3%. Из фруктов более всего подорожали бананы (6,8%), яблоки (4,2%) и виноград (3,3%).

В марте повысились цены на продукцию птицефабрик: кур охлажденных и замороженных (7,6%), окорочка куриные (5,7%), яйца (4%). На 3% подорожали крупа гречневая, сахар-песок, консервы рыбные в томатном соусе, консервы мясные для детского питания, печень говяжья, шоколад. На 1,5-2% дороже стали масло подсолнечное, маргарин, кулинарные изделия из птицы, кальмары, креветки, какао, зеленый чай, хлопья из злаков, фруктовые соки.

Снижение цен на 1,5-2% наблюдалось на помидоры и соль поваренную.

В группе непродовольственных более всего подорожали спички – 12,6%, свежесрезанные цветы – 6,7%, куртки утепленные для школьников – 4,8%, миксеры и блендеры – 4,3%. Повышение цен на 3% наблюдалось на мужские футболки и ветровки, женские босоножки, телевизоры и электродрели, фотоаппараты, матрасы для взрослых, шкафы кухонные навесные, кровати для новорожденных.

На 1-2% выросли цены на микроволновые печи и плиты бытовые, швейные и стиральные машины, утюги, триммеры, светильники потолочные, женские ветровки, плащи и колготки, мужские кожаные куртки, джинсы и полуботинки из искусственной кожи, стиральный порошок, жидкие чистящие средства, дезодорант, зубную пасту, крем для рук.

Почти без изменений остались цены на посуду, школьно-письменные принадлежности, обувь, постельное белье, ткани. На 2,5% снизились цены на персональные компьютеры, на 1-1,5% на меховые изделия, рюкзаки для взрослых, пластмассовые игрушки, сковороды с антипригарным покрытием. Из строительных материалов подорожала металлочерепица (на 14,1%). Бензин автомобильный подорожал на 1%, значительней всего – марки АИ-92 (1,2%). Цена на газовое моторное топливо повысилась на 1,2%

Повысились цены на отдельные медицинские товары (на 1-5%). В то же время снизились цены на супрастин, апиксабан (на 2%), настойку пустырника, эналаприл, йод, лоперамид, амоксициллин, галазолин, арбидол и комбинированные анальгетики (1%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в марте составил 100,68%.

В марте выросла стоимость авиабилетов (на 7,9%), услуг в сфере туризма (3,9%), услуг гостиниц и прочих мест проживания (на 2,7%). Подорожали также поездки в поездах дальнего следования (на 2,4%), услуги страхования (2,2%), услуги фотоателье, ремонт телевизоров, установка пластиковых окон, аренда квартиры, санаторно-оздоровительные услуги (на 1-2%), поездки в городском автомобильном транспорте (на 1%).

Зафиксирован незначительный (в пределах 1%) рост стоимости ультразвукового исследования, прививок животным, обучения вождению легкового автомобиля, в той же мере выросла абонентская плата за доступ к сети Интернет.

В то же время подешевели отдельные услуги: пользование потребительским кредитом (11,3%), проживание в гостинице 4-5 звезд, рытье могилы, плата за пакет услуг сотовой связи (менее 1%).