Мошенники за сутки похитили у иркутян больше 4 млн рублей

В каждом из 9 случаев жителей городов и поселков Прибайкалья злоумышленники уговаривали оформлять кредиты и переводить деньги на указанные счета, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и рассказывали, что со счетов владельцев платежных карт кто-то пытается списать деньги и оформить на них банковский займ. Для противодействия выдуманному хищению требовалось оформить встречный «зеркальный» кредит и отправить средства на «резервный счет».

Поверив легенде мошенников, наибольшей суммы лишилась жительница Ленинского района областного центра. С помощью онлайн-приложений она оформила на свое имя кредиты в 8 банках на сумму свыше 1,7 млн рублей и через банкоматы перечислила деньги на счета, указанные лжебанкирами.

В этот же день при похожих обстоятельствах около 900 тысяч рублей потерял 27 летний сотрудник логистической компании из Иркутска, более 230 тысяч - 26-летняя менеджер из областного центра, иркутская женщина-грузчик потеряла боле 180 тысяч рублей, электромонтер из поселка Чунский – 160 тысяч, еще по 100 тысяч рублей похищены у электромонтера из Саянска и учителя из Качуга.

Кроме того, аферисты обманом уговорили перевести 700 тысяч рублей медсестру из Баяндая, представившись иностранцем, которому требуется помощь, а также убедили доверчивого пенсионера из Шелехова перечислить свыше 650 тысяч рублей, обещая выплаты несуществующей компенсации за якобы некачественные препараты, приобретенные им ранее.