Иркутская область готовится к весенним паводкам

Он начнётся через считаные дни.

В зоне повышенного риска – 97 населённых пунктов. Там проживают около 18,5 тысяч человек. По данным метеорологов, раньше всего ледоход начнётся на Лене. В районе Качуга и Жигалово вскрытие реки ожидается с 26 апреля. Далее ледоход пройдёт по другим участкам Лены. В начале мая начнётся вскрытие Киренги, затем – Нижней Тунгуски.

В 8 районах уже работают межведомственные группы. На затороопасных участках рек ослабляют ледовые поля. Готовы к работе 3 группы взрывников.

– Местные жители должны быть в курсе обстановки. Нужно убедиться в исправности систем экстренного оповещения, подготовить пункты временного размещения, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В общей сложности обеспечивать безопасность людей и ликвидировать возможные последствия паводка готовы более 21 тысячи специалистов, а также 3,5 тысячи единиц техники.