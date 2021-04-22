В Иркутске моют памятники

Подрядная организация ежемесячно проводит работы по очистке и ремонту, сообщают в мэрии.

Перед 9 мая будет проведена дополнительная помывка памятников А.П. Белобородову, Маршалу Жукову, Николаю Челнокову, мемориал «Вечный огонь Славы» и памятника в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец». После помывки памятники полируют.

Напомним, что в Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник санитарной очистки города, который завершится проведением общегородского субботника. Он пройдет 24 апреля. В этот день принять участие в уборке Иркутска смогут все желающие, им будут предоставлены мусорные пакеты и перчатки.