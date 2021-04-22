Системный оператор Иркутской области рассказал о перспективах внедрения цифровой технологии дистанционного управления

Курс на активное внедрение дистанционного управления определен Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, сообщают в пресс-службе АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.

В своем докладе ведущий эксперт отдела технического контроллинга Филиала Иркутского РДУ Игорь Куклин отметил, что Системный оператор, отвечающий за надежное функционирование ЕЭС России, выступает идеологом, инициатором и координатором развития цифрового дистанционного управления электросетевым оборудованием, устройствами релейной защиты и автоматики объектов электроэнергетики и мощностью электростанций.

Игорь Куклин обозначил положительные эффекты от внедрения дистанционного управления: «Это, прежде всего, повышение безопасности оперативного персонала и снижение риска ошибочных действий при производстве оперативных переключений, сокращение времени по выводу в ремонт или вводу в работу ЛЭП и оборудования (устройств РЗА). Все это в совокупности ведет к улучшению качества управления электроэнергетическим режимом. Таким образом, организация дистанционного управления является одной из ключевых мер повышения надежности функционирования ЕЭС России и, как следствие, электроснабжения потребителей».

Внедрение новой технологии в энергосистеме Иркутской области началось с реализации пилотного проекта на ПС 500 кВ Озерная.

К концу текущего года на этом объекте планируется завершить работы по организации дистанционного управления оборудованием 500 кВ и 220 кВ из филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Иркутское РДУ. На 2022 год намечены работы по внедрению дистанционного управления оборудованием ПС 500 кВ Усть-Кут (филиал «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») - МЭС Сибири Забайкальское ПМЭС).

В заключение своего выступления Игорь Куклин выразил уверенность, что реализация этих проектов заложит основу для дальнейшего внедрения цифровых технологий на других объектах электроэнергетики региональной энергосистемы.