Всего 30% сибиряков верят в будущее универсальных экосистем

И абсолютное большинство жителей СФО полагают, что, несмотря на прогнозы некоторых экспертов о глобальной цифровизации, через 10 лет все еще останутся банковские карты, наличные деньги и классические банковские офисы. При этом цифровые валюты, по мнению наших земляков, не смогут в ближайшее десятилетие полностью заменить привычные средства платежей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

37% опрошенных полагают, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, потому что не везде можно будет расплатиться гаджетом. Еще 23% сибиряков полагают, что для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет.

При этом 30% опрошенных считают, что карты через 10 лет останутся только для подстраховки. Еще 10% сибиряков считают, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось еще больше, чем банковских карт - 81%. По мнению 40% сибиряков, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 41% опрошенных полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования. Исчезновение наличных через 10 лет прогнозируют 19% наших земляков.

Только 11% опрошенных жителей Сибири полагают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой (криптовалюты и цифровой рубль). Кстати, главные «цифро-оптимисты» живут на Дальнем Востоке (24%), а вот в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России во всеобщую победу цифровой валюты в 2030 году верит лишь по 8% опрошенных.

45% сибиряков считают, что цифровая валюта будет использоваться для части операций. При этом 37% респондентов заявили, что цифровая валюта не сможет заменить традиционную. Еще 6% признались, что не знают, что такое цифровая валюта.

97% опрошенных сибиряков верят в то, что через 10 лет сохранятся банковские офисы. По мнению Причем 54% уверены (это один из самых высоких показателей по РФ), что отделения банков сохранятся, но в ограниченном количестве. Еще 43% опрошенных считают, что банковские отделения останутся, потому что людям важно туда обращаться при необходимости. Только 3% полагают, что через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн.

70% жителей СФО считают, что и через 10 лет большинство банков по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. По мнению 30% опрошенных, банки к 2030 году превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг.