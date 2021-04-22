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План по поддержке строительства загородного жилья разработают в Иркутской области

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21 апреля 2021
В Иркутской области до 2030 года планируется построить 6,9 млн квадратных метров индивидуального жилья
21 апреля 2021

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области должно подготовить документ до конца года. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

О развитии индивидуального жилищного строительства в стране во время Послания к Федеральному собранию заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В Иркутской области в 2020 году было построено 1,07 млн кв. м жилья. Больше половины из них – 645,2 тысяч квадратных метров – в индивидуальных домах. До 2030 года в регионе планируется построить 6,9 миллионов квадратных метров индивидуального жилья.

– Исследования показывают, что многие городские жители готовы переехать за город, если в посёлке будет развита социальная инфраструктура, а цена дома будет сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры. У этого направления высокий потенциал, который в регионе до конца не реализован, – сказал Игорь Кобзев.

В Иркутской области реализуют четыре комплексных проекта индивидуального жилого строительства. На общей площади более 170 гектаров построят более 1,2 тысяч домов. Они будут полностью обеспечены инфраструктурой и станут примером создания современных жилых посёлков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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