План по поддержке строительства загородного жилья разработают в Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области должно подготовить документ до конца года. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

О развитии индивидуального жилищного строительства в стране во время Послания к Федеральному собранию заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В Иркутской области в 2020 году было построено 1,07 млн кв. м жилья. Больше половины из них – 645,2 тысяч квадратных метров – в индивидуальных домах. До 2030 года в регионе планируется построить 6,9 миллионов квадратных метров индивидуального жилья.

– Исследования показывают, что многие городские жители готовы переехать за город, если в посёлке будет развита социальная инфраструктура, а цена дома будет сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры. У этого направления высокий потенциал, который в регионе до конца не реализован, – сказал Игорь Кобзев.

В Иркутской области реализуют четыре комплексных проекта индивидуального жилого строительства. На общей площади более 170 гектаров построят более 1,2 тысяч домов. Они будут полностью обеспечены инфраструктурой и станут примером создания современных жилых посёлков.