Сбер предупредит, если позвонит мошенник

Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно подключить сервис проверки входящих вызовов, который предупредит о том, что звонит мошенник. Достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках активировать кнопку «Проверять входящие звонки», сообщают в пресс-службе Сбера.

Сервис является частью комплексной системы защиты от мошенничества, выстроенной в банке. Помимо сервисов безопасности в Сбербанк Онлайн, сохранность средств наших клиентов обеспечивает основанная на искусственном интеллекте система фрод-мониторинга.

Сервис проверки звонков доступен пользователям мобильного приложения на устройствах Android и на всех устройствах на базе iOS. Необходимо обновить приложение.

Ежедневно Сбер обрабатывает порядка 10 тыс. сообщений о попытках мошенничества и, используя собственную модель анализа телефонных номеров, формирует свою уникальную, основанную на реальных событиях базу для проверки.

Сегодня база содержит более 600 тыс. уникальных мошеннических номеров.

— Безопасность наших клиентов — это главный приоритет Сбера. К сожалению, количество преступлений с использованием методов социальной инженерии растёт, и сегодня сложно найти человека, которому бы ни разу не позвонили преступники от имени «службы безопасности банка». Наш новый высокотехнологичный сервис помогает клиентам сразу же распознать мошенника и не реагировать на его просьбы. Пользуясь случаем, хочу ещё раз напомнить, что никому, даже сотруднику банка, нельзя сообщать конфиденциальную информацию: номер карты, коды из смс, трёхзначный код с обратной стороны банковской карты. Передавая эти данные другим лицам, вы фактически предоставляете им доступ к своим деньгам: это всё равно что дать вору ключ от своей квартиры, — Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.