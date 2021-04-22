Кредитный портфель Сбера в жилой недвижимости превысил 1 трлн рублей

Сбербанк провел онлайн-конференцию для участников рынка девелопмента жилья «Время изменений: disrupt`ы отрасли».

На конференции обсуждалась трансформация российского рынка жилой недвижимости. В онлайн-диалоге приняли участие: заместитель Председателя Правления Анатолий Попов; заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин; заместитель Председателя Правления Кирилл Царев; глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов; заместитель директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России Руслан Булатов; заместитель генерального директора АО «ДОМ РФ» Артем Федерко, старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров, вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов и другие эксперты.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– С 2018 года отрасль девелопмент жилья в нашей стране претерпевает поистине революционные изменения, и мы рады выступать одним из ключевых участников этого важного процесса. За прошедшие два года кредитный портфель Сбера в жилой недвижимости ежегодно удваивался, и сегодня мы объявили о преодолении рубежа в 1 трлн рублей. При этом на проекты с применением счетов эскроу приходится около 80% нашего кредитного портфеля девелоперов жилья, то есть можно сказать, что реформа прошла успешно.

Однако для дальнейшего развития отрасли важно предпринимать дополнительные меры, в том числе в направлении индивидуального жилищного строительства, на которое приходится почти половина всего объема от вводимого в стране жилья. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» к 2030 году не менее 50 млн кв. м строящегося жилья должно приходиться на ИЖС. На наш взгляд, для достижения этой цели целесообразно внедрять индустриальный подход к строительству индивидуальных домов. Дома должны быть доступными для покупателей, а их стоимость — сопоставима со стоимостью квартир. Все механизмы защиты и льготы, которые используются при приобретении жилья в доме, необходимо распространить на ИЖС. При этом главной задачей сейчас является формирование условий, при которых застройщики и банки будут заинтересованы в финансировании таких проектов. Ряд важных вопросов остаются на стороне органов власти — это выделение земельных участков с инфраструктурой, распространение механизмов эскроу на ИЖС и запуск программ субсидирования для девелоперов.

На 2021 год Сбер определил для себя следующие приоритеты:

Реализация мер господдержки по субсидированию низкомаржинальных проектов. Сейчас на Сбер выделена почти половина всего лимита на субсидии — это более 3 млрд руб. Банк сейчас рассматривает около 80 проектов, и ожидается, что не менее половины из них попадут в программу.

Развитие умных сервисов. В данный момент разрабатывается умная cash flow модель, которая позволит прогнозировать темпы и цены продаж с использованием AI. Модель уже пилотируется в 28 субъектах. Она ляжет в основу процесса онлайн-кредитования для застройщиков.