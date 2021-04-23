«Сердечные пары», шоколад от «СлатаБабра» и звание «Почетный донор России»: как прошел Национальный день донора в Иркутске?

22 апреля сеть супермаркетов «Слата» и Иркутская областная станция переливания крови провели мероприятие, посвященное Национальному дню донора крови. Мероприятие посетили около 70 человек, в числе которых почетные и заслуженные доноры. В акции приняли участие и сотрудники «Слаты», а также блогеры «Первого блогер-шоу SOS-баттл».

В этом году компания «Слата» стала официальным партнером Всероссийской программы лояльности Службы крови и приняла участие в празднике, который прошёл у здания правительства Иркутской области.

«Мы и раньше сотрудничали со Службой крови, но в этом году решили войти во Всероссийскую программу лояльности и подписали соглашение о сотрудничестве. Нам приятно стать частью столь доброй и нужной акции и участвовать в важном деле. И в этом году мы постарались сделать яркий праздник для доноров и привлечь внимание тех, кто пока только интересуется донорством»,– отметила Яна Абалымова, руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата».

Организаторы провели мероприятие с яркой развлекательной программой, с награждением почетных доноров, а кроме этого компания «Слата» отметила «Сердечные пары» – семьи, которые уже многократно сдавали вместе кровь. Так, иркутянка Юлия Чусова рассказала, что донором решила стать еще в студенческие годы, чтобы проявить соучастие в спасении жизней других людей.

«У меня редкий фенотип крови, в ней особенно нуждаются больные. Всегда активная, инициативная и готовая прийти на помощь я пропагандировала донорское движение сначала среди студентов, а потом и среди своих родных. На сегодняшний день у меня уже более 80 сдач компонентов крови. с 2000 года привлекла к донорству мужа, чтобы вести здоровый образ жизни и пополнить ряды кадровых доноров. Старший сын, видя наш энтузиазм и альтруизм, тоже решил быть донором, затем к нему присоединилась его девушка. Для нашей семьи быть донорами – это почётно, это значит отдать частичку себя во благо здоровья других людей!», – поделилась Юлия Чусова.

«Главная задача Службы крови – бесперебойное обеспечение потребностей медицинских организаций в донорской крови, создание необходимых запасов, развитие молодежного донорства. В этом нам, бесспорно, помогают подобные мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам донорства. Поэтому мы благодарны нашим партнерам, оказывающим содействие в развитии донорского движения», – отметила Людмила Рамкулова, менеджер по пропаганде донорской крови Иркутской станции переливания крови.

12 блогеров проекта «Первое блогер-шоу SOS-баттл» от компании «Слата» пришли поддержать акцию, а также призвали сделать это своих подписчиков. Евгений Тюремов, почетный донор, за плечами которого более 50 донаций, рассказал, что начал сдавать кровь 6 лет назад в здравпункте Авиазавода, когда приезжала Служба крови.

«Многие боятся сдавать кровь, откровенно говоря, я тоже первый раз просто упал в обморок, но потом все проходило замечательно. Сегодня я сдал кровь и поехал на эфир, потом – на встречи и вечером иду на концерт! Важно то, что я помогу тому, кто в этом очень нуждается!»