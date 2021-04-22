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Иркутская область отправляет 11 заявок на создание модельных библиотек

Заявки для конкурсного отбора сформировал региональный проектный офис по созданию модельных библиотек. Он действует на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, сообщает в областной администрации. 

Во всероссийском конкурсном отборе будут участвовать 11 действующих библиотек. По одной из Ангарска, Железногорска-Илимского, Киренска, Слюдянки, Саянска, Бирюсинска, Свирска, села Тургеневка Баяндаевского района и три учреждения Братска.

Все они подготовили концепции модернизации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, предоставили проекты зонирования библиотеки, разработали планы переобучения сотрудников, программы мероприятий, которые планируют проводить в обновлённом учреждении, планируемый объём пополнения фонда книгами и информационными ресурсами.  

Иркутская область является одним из лидеров страны по созданию модельных библиотек, занимая четвертую строчку рейтинга. В регионе уже создано девять таких учреждений библиотек. Ещё два откроют в этом году. Они будут расположены- в Усолье-Сибирском и Усть-Илимске.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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