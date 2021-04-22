Клиенты Байкальского банка СберБанка могут оформить полис каско в приложении СберБанк Онлайн

В СберБанк Онлайн появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование». «Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора.

Михаил Волков, генеральный директор СК «Сбербанк страхование»:

«В декабре 2020 года «Сбербанк страхование» предложила клиентам мини-каско — программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит «Сберкаско 2.0» — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчёте стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. «Сберкаско 2.0» можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте «Сбербанк страхования».

Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колёс и других частей.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Полис каско — это отличный инструмент для защиты автомобиля от различных рисков и гарантия спокойствия автовладельца, который будет финансово защищен от потерь в случае угона автомобиля, вандализма или ДТП. Оформить полис можно онлайн, не теряя лишнего времени, а в случае наступления страхового случая урегулировать убытки можно также дистанционно».

Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.