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Росгосцирк уволил директора цирка в Иркутске

Росгосцирк уволил директора Иркутского цирка Людмилу Болдарук по статье «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей» ТК РФ, сообщила Болдарук на своей странице в Facebook.

Экс-глава цирка пояснила, что приказ об увольнении она получила сегодня утром по электронной почте. После этого женщина обратилась к руководству с просьбой о возможности увольнения по собственному желанию, однако ее ходатайство проигнорировали.

«И теперь в моей трудовой книжке красуется неприятная запись, порочащая мое честное имя. Я всегда работаю во благо и на пользу компании, добросовестно и ответственно. Кто придет в цирк на представления, увидит, как он преобразился.  В декабре 2020 года  в полном составе сменилось руководство Росгосцирка, пришло новое и начало методично зачищать неудобных директоров филиалов. Зачем только было таким  способом чернить мою репутацию? Мне дальше жить и работать в нашем городе. Я могла бы и сама уйти со спокойной  совестью и чистыми руками», – написала в посте Болдарук.

По информации на сайте Росгосцирка, директором Иркутского государственного цирка Людмила Болдарук была назначена с 31 июля 2019 года. Ранее с декабря 2007 года по декабрь 2010 года она являлась директором ООО ТД «Российские мясопродукты - Иркутск». С февраля 2011 года по июль 2019 года занимала должность гендиректора ООО «СТС – Иркутск».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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