Основатель Иркутской нефтяной компании поднялся с 69-го на 66-ое место в списке Forbes

Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов страны. В рейтинг вошел основатель и председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, который по итогам текущего года поднялся с 69-го на 66-ое место.

С 2018 по 2020 год его состояние сокращалось – с $2200 млн до $1400 млн. Однако в 2021 году ему удалось увеличить капитал до уровня 2017 года – $2200 млн.

С 2020 года по 2021 год доходы бизнесмена выросли на $800 млн.

Самым богатым бизнесменом в России по данным журнала Forbes является председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в $29,1 млрд. Замыкает ТОП-200 совладелица TPS Real Estate Лидия Ротенберг – ее состояние эксперты оценили в $550 млн.