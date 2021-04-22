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Иркутский цирк модернизируют и реконструируют до 2024 года

Иркутский цирк вошел в перечень объектов реконструкции на 2021 – 2024 годы, сообщил на официальном сайте Росгосцирк со ссылкой на гендиректора организации Сергея Белякова.

Кроме объекта в Приангарье, будут также отремонтированы Волгоградский, Воронежский, Тверской и Екатеринбургский цирки.

«Это очень важные цирки для нашей компании, в крупных регионах, где очень высокая зрительская активность и интерес к цирковому искусству. Каждому из зданий цирков больше 50 лет, и они, безусловно, требуют ремонта. Но еще больше цирки нуждаются в модернизации. Технологии за это время ушли настолько далеко вперед, что для того, чтобы цирковое искусство оставалось актуальным, нам необходимо серьезное переоборудование цирков. Благодаря правительству РФ, благодаря непосредственно личному, чуткому и внимательному участию министра культуры Ольги Любимовой эти пять цирков вошли в федеральную инвестиционную программу и будут реконструированы дополнительно к тем, которые уже находятся на капремонте», – рассказал Сергей Беляков.

Также Росгосцирк поставил перед собой задачу наполнить арены интересными и новаторскими программами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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