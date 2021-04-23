Почему клиенты МФО стали досрочно возвращать займы?

В микрофинансовых организациях, как сообщают СМИ, с начала текущего года наблюдается тенденция к досрочному погашению займов клиентами МФО. Так, в первом квартале 2021 года доля досрочно погашенных займов достигла 15% от всех выданных микрозаймов, причём из них примерно треть составляют небольшие займы размером до 15 тыс. руб. Для сравнения: весной 2020 года доля досрочно погашенных займов не превышала 8-9% от общего объёма микрозаймов, а в октябре прошлого года эта доля выросла до 12%. Одновременно снижается доля просроченных микрозаймов, на начало 2021 года она снизилась с 22 до 18%, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Мы объясняем такую тенденцию следующими причинами. Во-первых, снижением безработицы: по данным Росстата, на начало марта 2021 года безработица в России снизилась до 5,7% трудоспособного населения, хотя ещё летом 2020 года превышала 6%. Значит, у многих россиян снова появились постоянные источники дохода, и потребность в микрозаймах, особенно в небольших, отпала. Во-вторых, коммерческие банки успешно конкурируют с МФО на рынке микрозаймов, в том числе, и совсем небольших займов объёмом до 15 тыс. руб. предлагая клиентам удобные и надёжные кредитные карты, по которым в ряде крупных банков даже можно получить выгодный кэшбек за покупки, оплаченные кредитной картой.

Напомним, что по данным ЦБ РФ, в 2020 году банки выпустили рекордное количество пластиковых карт для физлиц (19,2 млн), значительная часть которых является кредитными картами, и, кроме того, доля безналичных платежей в общем объёме товаров и услуг в 2020 году выросла до 70% (в основном благодаря интернет-магазинам). В-третьих, в феврале 2021 году ЦБ РФ впервые с 2018 года повысил ключевую процентную ставку до 4,5%, что уже приводит к росту ставок по кредитам и займам, а также по банковским вкладам. Таким образом, сейчас наступает время сберегать, а не кредитоваться.

А с учётом того, что все кредитные организации, включая МФО, ужесточают требования к заёмщикам, то физлицам, которым срочно необходим займ до зарплаты, проще и удобнее обратиться в банк за кредитной картой или заранее воспользоваться выгодным предложением от банка и оформить себе кредитную карту «на чёрный день». Досрочное погашение микрозаймов, на наш взгляд, в наибольшей степени связано с конкуренцией между кредитными организациями, чем с пандемией и экономическим кризисом.