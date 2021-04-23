Новости

Движение по плотине ГЭС в Иркутске ограничат в 2022 году

Иркутская ГЭС уникальна: она является частью общегородской транспортной сети. Под автомобильной дорогой находится основное технологическое оборудование гидроэлектростанции. Модернизация самого оборудования уже ведется, пришла пора ремонтировать машинный зал. 

– За много лет назрела необходимость обновления гидроизоляции и ремонта крыши машинного зала, – рассказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group. – Реализация проекта займет несколько лет. В этом году нам предстоит первый сложнейший его этап.

По словам Михаила Хардикова, в 2021 году ремонт крыши машинного зала не помешает движению автомобильного транспорта по плотине ГЭС. Основные неудобства для автомобилистов начнутся в 2022 году, когда движение будет организовано по одной стороне дороги. 

– Мы с мэрией города Иркутска уже обсуждаем, как минимизировать неудобства для горожан. А иркутян просим с пониманием отнестись к ситуации, – сказал он. 

Михаил Хардиков рассказал также, что в текущем году крупные участки дорожного полотна плотины будут закрыты ямочным ремонтом. Вопрос полного капитального ремонта в 2022 году будет рассмотрен дополнительно к ремонту машинного зала для минимизации неудобств. 

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой


<p>Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group<br /> Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Послание Федеральному собранию -2021. Главное
План по поддержке строительства загородного жилья разработают в Иркутской области
Турбизнес получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц
Послание Федеральному собранию. Главное
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании