Движение по плотине ГЭС в Иркутске ограничат в 2022 году

Иркутская ГЭС уникальна: она является частью общегородской транспортной сети. Под автомобильной дорогой находится основное технологическое оборудование гидроэлектростанции. Модернизация самого оборудования уже ведется, пришла пора ремонтировать машинный зал.

– За много лет назрела необходимость обновления гидроизоляции и ремонта крыши машинного зала, – рассказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group. – Реализация проекта займет несколько лет. В этом году нам предстоит первый сложнейший его этап.

По словам Михаила Хардикова, в 2021 году ремонт крыши машинного зала не помешает движению автомобильного транспорта по плотине ГЭС. Основные неудобства для автомобилистов начнутся в 2022 году, когда движение будет организовано по одной стороне дороги.

– Мы с мэрией города Иркутска уже обсуждаем, как минимизировать неудобства для горожан. А иркутян просим с пониманием отнестись к ситуации, – сказал он.

Михаил Хардиков рассказал также, что в текущем году крупные участки дорожного полотна плотины будут закрыты ямочным ремонтом. Вопрос полного капитального ремонта в 2022 году будет рассмотрен дополнительно к ремонту машинного зала для минимизации неудобств.