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Английским владеют 4,6% жителей Приангарья

Он в 4 раза популярнее немецкого и в 30 раз по сравнению с китайским языком, сообщает Иркутскстат.

Знатоков китайской грамоты в нашем регионе не так много, но этот считающийся трудным язык 10 лет назад знали 3 553 человека. Возможно, теперь их стало больше.  

Как изменилась ситуация со знанием языков, покажет предстоящая перепись населения. В переписном бланке языкам посвящено несколько вопросов, нужно будет назвать родной язык, иностранный (один или несколько, которыми владеете), используете ли данный язык в повседневной жизни.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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